СМИ: США и Германия намерены вынудить Зеленского к переговорам с Россией

Собеседники газеты утверждают, что таки образом Вашингтон и Берлин хотят вынудить украинского лидера Владимира Зеленского согласиться на переговоры с Россией, не убеждая его в этом напрямую.

«Зеленский должен сам прийти к пониманию, что дальше так продолжаться не может... Без требования извне», - рассказал источник.

Он добавил, что смысл германо-американского плана в том, чтобы президент Украины сам осознал, что продолжение конфликта для его страны теряет всякий смысл.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что давить насчёт проведения переговоров по Украине надо не на Россию, а на тех, кто от них отказался, сообщает RT.

