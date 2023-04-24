СМИ: США и ЕС раскритиковали мирную инициативу Макрона по Украине
США и Евросоюз раскритиковали попытку президента Франции Эммануэля Макрона добиться переговоров между Россией и Украиной при посредничестве Китая. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.
Ранее СМИ сообщили, что французский лидер планирует обратиться к Пекину с планом, который мог бы привести к переговорам между Москвой и Киевом, напоминает телеканал «360».
По данным агентства, президент Украины Владимир Зеленский пытается сохранить доверие Запада в преддверии готовящегося контрнаступления. Однако сомнения в успешности действий ВСУ и мирная инициатива Макрона ставят «единый фронт союзников» под угрозу.
Источники отмечают, что Белый дом был раздражен предложениями французского президента и его отказом от предварительных консультаций с партнерами. Инициатива Макрона также вызвала недовольство в ЕС, где опасаются раскола внутри сообщества, пишет РИА ФАН.
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