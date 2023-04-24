СМИ: США и ЕС раскритиковали мирную инициативу Макрона по Украине

Ранее СМИ сообщили, что французский лидер планирует обратиться к Пекину с планом, который мог бы привести к переговорам между Москвой и Киевом, напоминает телеканал «360».

По данным агентства, президент Украины Владимир Зеленский пытается сохранить доверие Запада в преддверии готовящегося контрнаступления. Однако сомнения в успешности действий ВСУ и мирная инициатива Макрона ставят «единый фронт союзников» под угрозу.

Источники отмечают, что Белый дом был раздражен предложениями французского президента и его отказом от предварительных консультаций с партнерами. Инициатива Макрона также вызвала недовольство в ЕС, где опасаются раскола внутри сообщества, пишет РИА ФАН.

