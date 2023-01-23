СМИ: США и ЕС подозревают ГРУ в «рассылке» писем со взрывчаткой
Власти Европы и США подозревают военную разведку России в организации рассылок взрывных устройств в Испании в 2022 году, сообщает New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, офицеры российской военной разведки руководили пособниками группы боевиков-сторонников превосходства белой расы, расположенной в России, для проведения недавней кампании по рассылке взрывных устройств в Испании. В этом американские спецслужбы подозревают националистическую организацию «Русское имперское движение», которая имеет «членов и помощников» в Европе.
«Важные члены группы были в Испании и полиция отследила их отношения с право-радикальными испанскими организациями», — следует из статьи.
Отмечается, что за исполнителями стоят «российские офицеры», работающие на Главное разведывательное управление.
По мнению представителей Вашингтона, операция по рассылке взрывчатки, целями которой были премьер-министр, министры обороны и иностранные дипломаты, может говорить о том, что "Россия и подконтрольные ей силы могут проводить больше террористических активностей в Европе, если нации продолжают поддерживать Украину».
Ранее такие посылки отправили в оружейную компанию Instalaza, на авиабазу под Мадридом, а также в посольство Украины в Мадриде, взрыв в котором Национальная судебная коллегия Испании приняла решение рассматривать как теракт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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