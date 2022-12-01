LaSexta: Посылку со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде обнаружили

Очередная посылка со взрывным устройством была обнаружена в Испании. Как сообщает телеканал LaSexta со ссылкой на испанскую полицию, её перехватили в посольстве США в Мадриде.

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По информации канала, стражи порядка оцепили территорию и инициировали антитеррористический протокол.

«Это уже шестая подобная посылка, перехваченная за последнюю неделю после письма, отправленного премьер-министру Педро Санчесу 24 ноября, а также обнаруженных на авиабазе Торрехон-де-Ардос и в Министерстве обороны», - уточняет LaSexta.

Ранее подобная посылка взорвалась в посольстве Украины в Мадриде, Национальная судебная коллегия Испании приняла решение рассматривать произошедшее, как теракт, сообщает RT.

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ФОТО: Соцсеть/PoliciaNaciona
ТЕГИ:Посольство СШАВзрывПолицияИспания
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