El Mundo: в Испании обнаружили четвёртую посылку со взрывчаткой

По данным издания, скрытый в посылке взрывной механизм приводится в действие, когда кто-либо дёргает за связывающую её леску.

Газета отмечает, что это уже четвёртое подобное послание. Ранее такие посылки отправили в оружейную компанию Instalaza, на авиабазу под Мадридом, а также в посольство Украины в Мадриде, взрыв в котором Национальная судебная коллегия Испании приняла решение рассматривать как теракт, сообщает RT.

