El Mundo: в Испании обнаружили четвёртую посылку со взрывчаткой
Ещё одна посылка, похожая на три ранее направленных в разные учреждения Испании пакета со взрывчаткой, была получена испанским Минобороны, сообщает газета El Mundo.
По данным издания, скрытый в посылке взрывной механизм приводится в действие, когда кто-либо дёргает за связывающую её леску.
Газета отмечает, что это уже четвёртое подобное послание. Ранее такие посылки отправили в оружейную компанию Instalaza, на авиабазу под Мадридом, а также в посольство Украины в Мадриде, взрыв в котором Национальная судебная коллегия Испании приняла решение рассматривать как теракт, сообщает RT.
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