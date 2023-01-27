СМИ: США и ЕС опасаются конфликта на Украине в духе Первой мировой войны

Американские и европейские политики и военные деятели испугались перерастания конфликта на Украине в окопную войну в стиле Первой мировой с застоем линии фронта. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Российская армия сорвала поставки оружия Украине ракетным ударом

Отмечается, что подобное развитие событий может принести пользу России с ее большим населением и военной промышленностью. Издание, со ссылкой на источники в администрации США, указывает, что действия армии России в районе Артемовска (Бахмут) истощили силы ВСУ и снизили их наступательные возможности на других участках.

Ранее полковник британской армии Ричард Кемп в эфире Sky News заявил, что Россия делает все, чтобы взять под контроль весь Донбасс и восточную Украину, и весьма успешна в этом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». До этого советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что российские войска занимают новые позиции на подступах к Угледару.

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ФОТО: РИА Новости
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