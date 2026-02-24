Роспотребнадзор допустил новую волну заболеваемости свиным гриппом
Штаммы свиного гриппа и гриппа B могут спровоцировать новую волну заболеваемости в России в весенний период. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
Ведомство отметило общее снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране. Однако по итогам лабораторного мониторинга выяснилось, что доли вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 и B выросли на фоне низких общих показателей. Потенциально эти штаммы могут стать причиной новой волны заболеваемости в весенний период.
Федеральная служба напомнила о важности соблюдения мер профилактики респираторных инфекций: необходимо проветривать помещения, мыть руки, избегать близкого контакта с больными. При появлении симптомов заболевания следует обратиться к врачу.
Ранее директор научно-исследовательского центра НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского, вирусолог Георгий Викулов заявил НСН, что вакцинация и правильное питание помогут поддержать иммунитет и предотвратить заражение гриппом и ОРВИ.
