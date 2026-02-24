«НАШЕ Радио» концертами и хороводами отметило Масленицу в Москве
В минувшие выходные ведущие «НАШЕго Радио» вместе с москвичами и гостями города отпраздновали Масленицу в культурно‑развлекательном комплексе «Кремль в Измайлово».
Четыре часа длился концерт с участием групп «Ключевая», «После 11», «Тайм‑Аут», Casual и певицы Алисы Вокс — гости танцевали, водили хороводы и фотографировались с ведущими. Яна Лукьянова, к примеру, получила в подарок тёплые варежки, а Алиса Вокс поразила всех исполнением «Ой, мороз, мороз» и других хитов.
«Мы искренне рады, что несмотря на морозный выходной, среди множества площадок столицы гости и слушатели выбрали именно нашу. Вы очень тепло встречали и поддерживали музыкантов, а играть и петь на открытом воздухе в такую погоду было по-настоящему непросто. Мы долго готовились к этому празднику, вкладывали в него душу, и лучшей наградой для нас стали ваши улыбки, энергия и живые эмоции. Спасибо каждому, кто пришёл, кто подпевал, кто оставался с "НАШИм Радио" - вы сделали этот день особенным», – отметил программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков.
В программе были розыгрыши сертификатов на экскурсии и мастер‑классы, детские конкурсы с родителями, а финальным аккордом стало выступление группы Casual. Солист Алексей Яшин отметил отличную атмосферу праздника и поблагодарил «НАШЕ Радио» за приглашение.
