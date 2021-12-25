СМИ: США хотят предоставлять Украине разведданные о действиях России

Пентагон работает над планом по предоставлению Украине актуальных данных разведки с тем, чтобы власти страны могли более оперативно реагировать на потенциальные действия России. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США.

Bloomberg: происходит наращивание российских войск на границе с Украиной

«Информация будет включать изображения, которые будут демонстрировать, двигаются ли российские войска, чтобы перейти границу. Такая информация, если ей поделиться вовремя, может позволить украинским военным предотвратить нападение», — отмечает газета.

По словам источника, разведслужбы США уже предоставляют Украине доступ к большим объемам информации. Вместе с тем американские чиновники допускают, что предоставление Киеву данных разведки приведет к тому, что Украина нанесет удар первой.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:РазведкаУкраинаРоссияСША
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