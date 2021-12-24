Bloomberg: происходит наращивание российских войск на границе с Украиной

Россия продолжает наращивать свои войска на границе с Украиной, пишет Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки.

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Как утверждается, к границе перемещаются танки, артиллерийские орудия и системы противовоздушной обороны. По данным агентства, снимки демонстрируют «довольно ограниченное число военных на местах».

Отмечается, что Россия сможет быстро «укрепить эти силы», отправив крупные формирования на поездах и с помощью авиации.

Как сообщалось, украинские войска в случае войны с РФ столкнутся с российскими ракетами «Калибр» в Черном море. На море откроется новый фронт, если Россия «осуществит свою скрытую угрозу и развернет войну против Украины».

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ФОТО: Стоп-кадр с видео, предоставленного Министерством обороны РФ
ТЕГИ:АрмияУкраина
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