Bloomberg: происходит наращивание российских войск на границе с Украиной
Россия продолжает наращивать свои войска на границе с Украиной, пишет Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки.
Как утверждается, к границе перемещаются танки, артиллерийские орудия и системы противовоздушной обороны. По данным агентства, снимки демонстрируют «довольно ограниченное число военных на местах».
Отмечается, что Россия сможет быстро «укрепить эти силы», отправив крупные формирования на поездах и с помощью авиации.
Как сообщалось, украинские войска в случае войны с РФ столкнутся с российскими ракетами «Калибр» в Черном море. На море откроется новый фронт, если Россия «осуществит свою скрытую угрозу и развернет войну против Украины».
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