Bloomberg: происходит наращивание российских войск на границе с Украиной

Как утверждается, к границе перемещаются танки, артиллерийские орудия и системы противовоздушной обороны. По данным агентства, снимки демонстрируют «довольно ограниченное число военных на местах».

Отмечается, что Россия сможет быстро «укрепить эти силы», отправив крупные формирования на поездах и с помощью авиации.

Как сообщалось, украинские войска в случае войны с РФ столкнутся с российскими ракетами «Калибр» в Черном море. На море откроется новый фронт, если Россия «осуществит свою скрытую угрозу и развернет войну против Украины».

