СМИ: США хотят направить на Украину бывших афганских военных
США готовятся направить на Украину группу бывших военнослужащих афганской национальной армии, которую курирует ЦРУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
По данным собеседника, речь идёт о бойцах расформированных спецподразделений, которым будет «передано американское вооружение».
Источник подчеркнул, что представители силовых структур Афганистана, вывезенные из страны незадолго до бегства американцев, будут вынуждены воевать на стороне киевского режима «под страхом депортации».
«Они - уже отработанный материал для Вашингтона. Их забирают из лагерей беженцев и без подготовки бросают в бой», - заключил собеседник агентства.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе специальной военной операции на Украине за последние две недели уничтожены около 600 иностранных наёмников, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 660 / сут.
Умерли
368 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 229 / сут.
- «Роскомос» перенесёт крупнейший архив видео о российской космонавтике на Rutube
- Польша решила отказаться от импорта угля из России
- В Татарстане в ДТП погибли шесть человек
- Ирландия объявила о высылке четверых российских дипломатов
- Бельгия объявила о высылке 21 российского дипломата
- Нидерланды объявили персонами нон грата 17 российских дипломатов
- ЛДПР предложила прекратить транзит газа в ЕС через Украину
- Курс доллара опустился ниже 83 рублей первый раз с 25 февраля
- СМИ: США хотят направить на Украину бывших афганских военных
- Стали известны причины высокого спроса на хлеб в начале марта в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru