СМИ: США хотят направить на Украину бывших афганских военных

По данным собеседника, речь идёт о бойцах расформированных спецподразделений, которым будет «передано американское вооружение».

Источник подчеркнул, что представители силовых структур Афганистана, вывезенные из страны незадолго до бегства американцев, будут вынуждены воевать на стороне киевского режима «под страхом депортации».



«Они - уже отработанный материал для Вашингтона. Их забирают из лагерей беженцев и без подготовки бросают в бой», - заключил собеседник агентства.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе специальной военной операции на Украине за последние две недели уничтожены около 600 иностранных наёмников, сообщает RT.

