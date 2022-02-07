В Киеве опровергли информацию о присутствии иностранных наемников в Донбассе
В центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины опровергли сообщения о присутствии польских наемников в Донбассе. Об этом говорится на странице организации в Facebook.
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Ранее в Народной милиции ДНР заявили о наличии на подконтрольной Киеву территорию Донбасса польских наемников.
В центре уточнили, что в зоне конфликта в составе подразделений украинских силовиков находятся только граждане Украины, напомнив, что представители стран НАТО выступают там лишь в качестве инструкторов, которые находятся на территории учебных ведомств.
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