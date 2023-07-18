СМИ: США готовы выделить Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд долларов
Власти США намерены в ближайшие дни объявить о выделении Украине очередного пакета военной помощи на общую сумму 1,3 млрд долларов, сообщает Reuters.
Источники агентства из числа американских должностных лиц утверждают, что это будут средства ПВО и системы для противодействия беспилотникам, а также различные боеприпасы.
Уточняется, что в пакет, помимо прочего, войдут дроны-камикадзе Avevex и БПЛА Switchblade.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин готовит новый пакет военной помощи Киеву объёмом в 700 млн евро, в который войдёт установки ЗРК Patriot, БМП Marder и танки Leopard 1 A5, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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