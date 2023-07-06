Финляндия отправит на Украину 17-й пакет военной помощи

Отмечается, что в него, в частности, войдет больше боеприпасов и зенитного оружия. Также в Минобороны страны заявили, что в этом пакете замена оборонной техники будет стоить Хельсинки приблизительно 105 млн евро.

Тем временем суммарная стоимость всех пакетов военной техники, которые Финляндия передала Украине, достигла порядка 1,2 млрд евро.

Ранее сообщалось, что Финляндия приступила к модернизации железной дороги для ускоренной переброски войск к границе с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

