Финляндия отправит на Украину 17-й пакет военной помощи
Финляндия предоставит Украине семнадцатый пакет военной помощи, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Финляндии.
Отмечается, что в него, в частности, войдет больше боеприпасов и зенитного оружия. Также в Минобороны страны заявили, что в этом пакете замена оборонной техники будет стоить Хельсинки приблизительно 105 млн евро.
Тем временем суммарная стоимость всех пакетов военной техники, которые Финляндия передала Украине, достигла порядка 1,2 млрд евро.
Ранее сообщалось, что Финляндия приступила к модернизации железной дороги для ускоренной переброски войск к границе с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия закроет генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге
- Минобороны РФ: из украинского плена вернулись 45 российских военнослужащих
- Второй сотрудник распределительного центра Ozon в Екатеринбурге скончался от менингита
- «Покупатели доллара уронили»: Экономист «ФИНАМ» назвал виновных в обвале рубля
- Певцов отказался сниматься у Богомолова из-за неприязни
- Финляндия отправит на Украину 17-й пакет военной помощи
- СМИ: Зеленский в пятницу посетит Турцию по приглашению Эрдогана
- Политолог назвал условие для ввода на Украину контингента НАТО
- В МЧС РФ предупредили москвичей об ухудшении погоды
- Будущий контрактник рассказал, что Владимир Соловьев мотивировал его пойти в зону СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru