СМИ: США, ФРГ и Венгрия против создания дорожной карты по вступлению Украины в НАТО
В Вашингтоне, а также в Берлине и Будапеште не поддерживают предложение Варшавы и государств Прибалтики о скорейшем создании дорожной карты по вступлению Украины в НАТО. Об этом сообщила газета Financial Times, со ссылкой на дипломатов.
По данным издания, в руководстве Североатлантического альянса также полагают, что вступление Украины в военный блок пока не стоит на повестке дня. В Брюсселе считают возможным вернуться к обсуждению этого вопроса только по завершении конфликта.
США предлагает ограничиться оказанием Киеву военной, финансовой и гуманитарной помощи. Вашингтон предлагает обсуждать на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе практические вопросы, не отвлекаясь на другие темы.
Ранее в Венгрии заявили о нереальности членства Украины в НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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