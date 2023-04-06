СМИ: США, ФРГ и Венгрия против создания дорожной карты по вступлению Украины в НАТО

По данным издания, в руководстве Североатлантического альянса также полагают, что вступление Украины в военный блок пока не стоит на повестке дня. В Брюсселе считают возможным вернуться к обсуждению этого вопроса только по завершении конфликта.

США предлагает ограничиться оказанием Киеву военной, финансовой и гуманитарной помощи. Вашингтон предлагает обсуждать на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе практические вопросы, не отвлекаясь на другие темы.

Ранее в Венгрии заявили о нереальности членства Украины в НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

