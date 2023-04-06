СМИ: США, ФРГ и Венгрия против создания дорожной карты по вступлению Украины в НАТО

В Вашингтоне, а также в Берлине и Будапеште не поддерживают предложение Варшавы и государств Прибалтики о скорейшем создании дорожной карты по вступлению Украины в НАТО. Об этом сообщила газета Financial Times, со ссылкой на дипломатов.

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По данным издания, в руководстве Североатлантического альянса также полагают, что вступление Украины в военный блок пока не стоит на повестке дня. В Брюсселе считают возможным вернуться к обсуждению этого вопроса только по завершении конфликта.

США предлагает ограничиться оказанием Киеву военной, финансовой и гуманитарной помощи. Вашингтон предлагает обсуждать на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе практические вопросы, не отвлекаясь на другие темы.

Ранее в Венгрии заявили о нереальности членства Украины в НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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