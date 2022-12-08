СМИ: Среди обеих партий конгресса США возрастает поддержка России
Поддержка решения о сокращении помощи Украине со стороны США стремительно возрастает. Об этом пишет Hill.
Издание отмечает, что республиканцы в конгрессе утверждают, что Вашингтон «не может продолжать помогать Украине из-за инфляции». Также США не должны «рисковать ядерной войной с Россией ради страны, находящейся в тысячах миль», указывает «Свободная пресса».
Как пишут авторы, пророссийские взгляды и тенденция отказа от помощи Киеву ранее наблюдались исключительно среди придерживающихся республиканских взглядов. Однако со временем против продолжительной поддержки Украины начали высказываться в левом крыле, пишет РИА ФАН.
«Если США урежут помощь Киеву, их примеру последуют другие западные страны <...> это повысит угрозу прямой войны [России] с США», — отмечает Hill.
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