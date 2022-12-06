В США предупредили об «опасном повороте» в конфликте на Украине

Попытки ВСУ атаковать российские военные аэродромы свидетельствуют о новом опасном повороте в конфликте. Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg.

Он отметил, что Запад попытается заставить киевские власти отказаться от более масштабных атак, чтобы не допустить эскалации.