В США предупредили об «опасном повороте» в конфликте на Украине

Попытки ВСУ атаковать российские военные аэродромы свидетельствуют о новом опасном повороте в конфликте. Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg.

Он отметил, что Запад попытается заставить киевские власти отказаться от более масштабных атак, чтобы не допустить эскалации.

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По его словам, в таком случае западные страны могут пообещать Киеву поставить более усовершенствованные ПВО или боевые самолеты.

Накануне, 5 декабря, украинские беспилотники атаковали военные аэродромы в Рязанской (Дягилево) и Саратовской (Энгельс) областях. Атака, как сообщили в Минобороны, была произведена «реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства». В Минобороны утверждают, что беспилотники были перехвачены средствами ПВО, однако упавшие обломки привели к повреждению двух самолетов.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраина
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