СМИ: спикер Палаты представителей США предложил Украине заем или ленд-лиз

Также отмечается, что в качестве третьего варианта политик предложил фактическую передачу Киеву замороженных на Западе суверенных российских активов России.

По данным издания, Джонсон проинформировал членов Сената Конгресса от Республиканской партии, что рассчитывает на одобрение Палатой представителей документа о продолжении оказания помощи Украине.

Он также подчеркнул, что новый законопроект будет серёзно отличаться от документа, принятого в феврале 2024 года верхней палатой Конгресса, в котором говорилось о выделение Украине, Израилю и Тайваню 95 млрд долларов из федерального бюджета США.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы должны тратить на Украину столько же средств, сколько и США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

