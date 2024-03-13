Послы ЕС согласовали выделение Украине пяти млрд евро военной помощи
Послы 27 стран Евросоюза достигли согласия выделить Украине дополнительно пять миллиардов евро военной помощи в 2024 году, сообщило на своей странице в соцсети X бельгийское представительство в Совете ЕС.
Средства направят в Европейский фонд мира для поставок оружия Киеву. Ожидается, что решение должны утвердить главы МИД ЕС 18 марта, после чего оно вступит в силу.
Ранее министр обороны Эстонии Кусти Салм заявил, что Киеву необходимо выделять 120 миллиардов евро в год только на закупки оружия.
Президент США Джо Байден поручил главе Госдепартамента Энтони Блинкену выделить помощь Киеву на сумму до $126 миллионов, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru