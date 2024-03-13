Послы ЕС согласовали выделение Украине пяти млрд евро военной помощи

Послы 27 стран Евросоюза достигли согласия выделить Украине дополнительно пять миллиардов евро военной помощи в 2024 году, сообщило на своей странице в соцсети X бельгийское представительство в Совете ЕС.

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Средства направят в Европейский фонд мира для поставок оружия Киеву. Ожидается, что решение должны утвердить главы МИД ЕС 18 марта, после чего оно вступит в силу.

Ранее министр обороны Эстонии Кусти Салм заявил, что Киеву необходимо выделять 120 миллиардов евро в год только на закупки оружия.

Президент США Джо Байден поручил главе Госдепартамента Энтони Блинкену выделить помощь Киеву на сумму до $126 миллионов, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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