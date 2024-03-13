Послы ЕС согласовали выделение Украине пяти млрд евро военной помощи

Средства направят в Европейский фонд мира для поставок оружия Киеву. Ожидается, что решение должны утвердить главы МИД ЕС 18 марта, после чего оно вступит в силу.

Ранее министр обороны Эстонии Кусти Салм заявил, что Киеву необходимо выделять 120 миллиардов евро в год только на закупки оружия.

Президент США Джо Байден поручил главе Госдепартамента Энтони Блинкену выделить помощь Киеву на сумму до $126 миллионов, отмечает «Радиоточка НСН».

