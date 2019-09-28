СМИ: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку
Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине, подал в отставку. В качестве причины ухода Волкера с поста CNN называет жалобу сотрудника американской спецслужбы по итогам телефонных переговоров между президентами США и Украины, в ходе которых Дональд Трамп, якобы, пытался оказать некое давление на Владимира Зеленского.
«Курт Волкер, дипломат, занимающийся в администрации Трампа Украиной и упомянутый в жалобе осведомителя, теперь неожиданно подал в отставку», - цитирует ТАСС сообщение американской телекомпании.
Накануне, 27 сентября, Волкер был вызван демократами на слушания в Палату представителей Конгресса США. Планировалось обсудить контакты Трампа и Зеленского, намеченные на 3 октября.
Ранее американский политолог и медиа-аналитик Уильям Данкерли в эфире НСН рассказал, почему Трамп отправил в отставку своего третьего советника по нацбезопасности Джона Болтона и как это восприняли в США.
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