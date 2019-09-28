СМИ: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку

Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине, подал в отставку. В качестве причины ухода Волкера с поста CNN называет жалобу сотрудника американской спецслужбы по итогам телефонных переговоров между президентами США и Украины, в ходе которых Дональд Трамп, якобы, пытался оказать некое давление на Владимира Зеленского.

«Курт Волкер, дипломат, занимающийся в администрации Трампа Украиной и упомянутый в жалобе осведомителя, теперь неожиданно подал в отставку», - цитирует ТАСС сообщение американской телекомпании.