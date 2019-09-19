Новый советник Трампа по нацбезопасности: Лучше, хуже или так же для России
Американские СМИ обсуждают, как новый советник Трампа по нацбезопасности может повлиять на его политику. Подробнее в материале НСН.
Президент США Дональд Трамп назвал имя своего нового советника по национальной безопасности. Им стал спецпредставитель президента по делам заложников в Госдепартаменте Роберт О’Брайан.
Как отмечает газета The New York Times, О’Брайан известен довольно консервативными взглядами на внешнюю политику и в частности, поддержкой более жесткого подхода к отношениям с Китаем, Ираном и Россией.
Отмечается, что О‘Брайан ранее работал со своим предшественником на посту советника Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном, когда тот был постпредом в ООН во времена президента США Джорджа Буша. Тем не менее, О’Брайан вряд ли продолжит на своем новом посту политику своего бывшего начальника.
«Друзья и сотрудники администрации Трампа говорят, что, хотя Болтон считал себя крестоносцем в достижении конкретных политических целей, что, по словам некоторых, было необходимым противовесом инстинктам Трампа, 53-летний О'Брайан с большей вероятностью будет выступать в качестве арбитра для конкурирующих взглядов и посредником для реализации решений Трампа», — цитирует спецкор НСН статью The New York Times.
В то же время The Wall Street Journal предупреждает о потенциальном конфликте во взглядах Трампа и О’Брайана.
«У него есть потенциал для разногласий с Трампом по России, как и у двух предшественников О'Брайана, Болтона и Макмастера. Трамп придерживается более примирительного подхода к отношениям с Россией, неоднократно призывая к ее возвращению в “Группу семи” и утверждая, что США должны поддерживать хорошие отношения с Россией для продвижения своих собственных интересов. В опубликованной в октябре 2015 года статье в журнале Politico О'Брайан писал, что Трамп “раздувает, насколько дружелюбным он был бы с Владимиром Путиным в случае своего избрания", и предостерегал против улучшения отношений с Москвой», — цитирует спецкор НСН статью The Wall Street Journal.
В свою очередь, Bloomberg напоминает, что в одном из эссе О’Брайана, опубликованных в 2016 году, он называет «российскую агрессию» одной из главных угроз, на которые преемнику Обамы в Белом доме нужно будет обратить внимание для «восстановления лидерства США в мире».
Напомним, что об отставке Джона Болтона с поста советника Трампа по нацбезопасности стало известно 10 сентября. По словам Трампа, он сообщил Болтону, что его услуги в Белом доме больше не нужны. Кроме того, он отметил, что категорически не согласен со многими из его предложений, поэтому и попросил советника по нацбезопасности покинуть пост. Болтон же заявил, что решение было принято им самим. Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН объяснил, почему Болтон был одним из худших на своём посту.
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