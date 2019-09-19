Новый советник Трампа по нацбезопасности: Лучше, хуже или так же для России

Президент США Дональд Трамп назвал имя своего нового советника по национальной безопасности. Им стал спецпредставитель президента по делам заложников в Госдепартаменте Роберт О’Брайан.

Как отмечает газета The New York Times, О’Брайан известен довольно консервативными взглядами на внешнюю политику и в частности, поддержкой более жесткого подхода к отношениям с Китаем, Ираном и Россией.

Отмечается, что О‘Брайан ранее работал со своим предшественником на посту советника Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном, когда тот был постпредом в ООН во времена президента США Джорджа Буша. Тем не менее, О’Брайан вряд ли продолжит на своем новом посту политику своего бывшего начальника.

«Друзья и сотрудники администрации Трампа говорят, что, хотя Болтон считал себя крестоносцем в достижении конкретных политических целей, что, по словам некоторых, было необходимым противовесом инстинктам Трампа, 53-летний О'Брайан с большей вероятностью будет выступать в качестве арбитра для конкурирующих взглядов и посредником для реализации решений Трампа», — цитирует спецкор НСН статью The New York Times.