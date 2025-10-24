Режиссер «Мажора в Дубае» рассказал о съемках, которые спасли фанаты Прилучного

Он пояснил, что для масштабной экшн-сцены потребовалась большая массовка. Так как съёмки проходили в Дубае, где «колоссальное количество русских туристов», было решено обратиться к отдыхающим в ОАЭ фанатам артиста.

«И они пришли на съёмочную площадку. Это было невероятно: они играли так эмоционально, будто участвовали в театральном представлении», - заявил Чичканов.

Ранее Прилучный заявил «Радиоточке НСН», что в процессе подготовки к роли в сериале «Виноград» ему пришлось много тренироваться, чтобы освоить новый вид спорта.

