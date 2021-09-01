СМИ: Спецпредставитель премьера Британии встретился с руководством талибов

По данным журналиста, встреча состоялась в Катаре, куда прилетел Гасс. Стороны обсуждали, в частности, организацию безопасного выезда британцев и афганцев, желающих покинуть страну. Эта встреча положила начало диалога Лондона с «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Ранее президент США Джо Байден считает, что операция по эвакуации людей из Афганистана прошла чрезвычайно успешно.