СМИ: Спецпредставитель премьера Британии встретился с руководством талибов

Специальный представитель премьер-министра Великобритании по Афганистану Саймон Гасс провел встречу с руководством талибов. Как пишет ТАСС, информацию об этом в Twitter распространил журналист Times Стивен Суинфорд.

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По данным журналиста, встреча состоялась в Катаре, куда прилетел Гасс. Стороны обсуждали, в частности, организацию безопасного выезда британцев и афганцев, желающих покинуть страну. Эта встреча положила начало диалога Лондона с «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Ранее президент США Джо Байден считает, что операция по эвакуации людей из Афганистана прошла чрезвычайно успешно.

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:ВеликобританияАфганистан
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