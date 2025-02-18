СМИ: Спецпосланник Трампа вечером отправится на Украину
18 февраля 202516:47
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог вечером направится на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Келлог прибудет в Киев 20 февраля. По его словам, в рамках визита у него запланированы встречи с главкомом ВСУ Александром Сырским, командирами бригад, представителями Минобороны.
Ранее Келлог принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявлял, что никто не будет навязывать Киеву мирное соглашение с Москвой.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru