СМИ: Спецпосланник Трампа вечером отправится на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Келлог прибудет в Киев 20 февраля. По его словам, в рамках визита у него запланированы встречи с главкомом ВСУ Александром Сырским, командирами бригад, представителями Минобороны.

Ранее Келлог принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявлял, что никто не будет навязывать Киеву мирное соглашение с Москвой.

