СМИ: Спецпосланник Трампа вечером отправится на Украину

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог вечером направится на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Келлог прибудет в Киев 20 февраля. По его словам, в рамках визита у него запланированы встречи с главкомом ВСУ Александром Сырским, командирами бригад, представителями Минобороны.

Ранее Келлог принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявлял, что никто не будет навязывать Киеву мирное соглашение с Москвой.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСША

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