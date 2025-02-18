Рубио: Для достижения мира необходимы уступки со всех сторон
Завершение конфликта в Украине потребует сложной, напряжённой и длительной дипломатической работы. Об этом заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио.
По итогам встречи с представителями России в Эр-Рияде он указал, что главная цель - недопустить возобновление конфликта через 2-3 года.
Также Рубио подчеркнул, что будущее переговоров будет определяться готовностью сторон «выполнять свои обещания», что проявится в ближайшие недели.
Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что никто не будет навязывать Киеву мирное соглашение с Москвой, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru