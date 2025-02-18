Рубио: Для достижения мира необходимы уступки со всех сторон

По итогам встречи с представителями России в Эр-Рияде он указал, что главная цель - недопустить возобновление конфликта через 2-3 года.

Также Рубио подчеркнул, что будущее переговоров будет определяться готовностью сторон «выполнять свои обещания», что проявится в ближайшие недели.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что никто не будет навязывать Киеву мирное соглашение с Москвой, сообщает «Свободная пресса».

