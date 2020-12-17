СМИ: Совет ЕС утвердил третий пакет санкций против Белоруссии

Сотрудник радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк сообщил в своём Твиттере, что Совет Евросоюза принял третий пакет санкций в отношении Белоруссии.

По информации журналиста, в очередной чёрный список попали как физические, так и юридические лица. В частности, санкции введут в отношении «Белтехэскпорта», завода колёсных тягачей VOLAT, компаний Dana holdings и Synesis, главы национального ТВ Ивана Эйсмонта и заместителя премьер-министра Анатолия Сивака.

Ранее Рикард Йозвяк сообщил, что всего под санкции попадут 29 граждан Белоруссии и 7 компаний. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что третий список будет направлен против организаций, бизнеса и частных лиц, финансирующих Александра Лукашенко и его правительство.

Первый пакет санкций против Минска был введён Евросоюзом 2 октября, второй - 6 ноября. Ограничительные меры коснулись 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко.

Санкции в отношении Белоруссии Евросоюз вводит на фоне протестов, которые начались после президентских выборов 9 августа и продолжаются до сих пор. По официальным данным ЦИК, с результатом более 80% победил Александр Лукашенко, но оппозиция считает, что результаты выборов были сфальсифицированы. Евросоюз также не признал победу действующего президента.

