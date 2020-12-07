СМИ: Совет ЕС утвердил «европейский акт Магнитского»

Совет ЕС по иностранным делам утвердил без обсуждения постановление и регламент по глобальным ограничительным мерам за серьезные нарушения в области прав человека. Об этом сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.

В твиттере Йозвяк написал, что постановление вступит в силу 10 декабря, передает «Интерфакс».

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В СМИ эти санкционные меры, направленные как на физических лиц, так и на организации, получило условное название «европейского акта Магнитского» по аналогии с законом США.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН ранее объяснил, какой вред строительству газопровода «Северного потока-2» могут нанести американские санкции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Закон МагнитскогоСанкции ЕСЕвросоюз
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