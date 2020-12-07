СМИ: Совет ЕС утвердил «европейский акт Магнитского»

Совет ЕС по иностранным делам утвердил без обсуждения постановление и регламент по глобальным ограничительным мерам за серьезные нарушения в области прав человека. Об этом сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.

В твиттере Йозвяк написал, что постановление вступит в силу 10 декабря, передает «Интерфакс».