СМИ: Состояние Жириновского ухудшается

Ранее стало известно, что 75-летнего политика госпитализировали с коронавирусом в Центральную клиническую больницу. По данным Минздрава, у Жириновского обнаружили омикрон-штамм, его состояние стабильное. Однако в СМИ появились сообщения, что лидер ЛДПР в критическом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. Позже источники опровергли эту информацию.

По данным Mash, состояние Жириновского осложняется диабетом.

«У политика прогрессирует дыхательная недостаточность, сатурация 90—91%. При этом он считает себя здоровым, рвется работать и противится лечению — чтобы продолжать неинвазивную вентиляцию легких, ему дают успокоительное», — сообщает канал.

Отмечается, что у Жириновского зафиксировано поражение правого легкого примерно на 30%, левого - на 50%, пишет Ura.ru.

При этом пресс-служба ЛДПР сообщает, что самочувствие политика нормальное, «он работает с документами и передает поручения».

