СМИ: Состав ЦИК может смениться более чем наполовину

Центризбирком может обновиться более чем наполовину. Новый состав будет сформирован в марте 2021 года, когда истечет пятилетний срок полномочий нынешнего состава.

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По данным РБК, ЦИК могут покинуть в том числе заместитель главы ЦИК Николай Булаев и секретарь комиссии Майя Гришина.

В Центризбирком входит 15 членов, пятеро из которых назначаются Госдумой, пятеро — Советом Федерации, пятеро — президентом.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уволил главу городской избирательной комиссии Виктора Миненко.

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ФОТО: cikrf.ru
ТЕГИ:ЦИК
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