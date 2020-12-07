СМИ: Состав ЦИК может смениться более чем наполовину
Центризбирком может обновиться более чем наполовину. Новый состав будет сформирован в марте 2021 года, когда истечет пятилетний срок полномочий нынешнего состава.
По данным РБК, ЦИК могут покинуть в том числе заместитель главы ЦИК Николай Булаев и секретарь комиссии Майя Гришина.
В Центризбирком входит 15 членов, пятеро из которых назначаются Госдумой, пятеро — Советом Федерации, пятеро — президентом.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уволил главу городской избирательной комиссии Виктора Миненко.
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