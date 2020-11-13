Главу ЦИК Петербурга уволили через сутки после вручения ему ордена

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уволил главу городской избирательной комиссии Виктора Миненко. Постановление губернатора опубликовано на сайте правительства города.

Отмечается, что Миненко подал в отставку по собственному желанию. Днем ранее его наградили орденом Почета «за большие заслуги перед отечеством».

Глава ЦИК Элла Памфилова раскритиковала решение о награждении. Она напомнила, что ЦИК России не ходатайствовал даже о выражении благодарности председателю ЦИК Петербурга, а результаты работы комиссии признавали неудовлетворительными в третий раз.





