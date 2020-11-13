Главу ЦИК Петербурга уволили через сутки после вручения ему ордена
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уволил главу городской избирательной комиссии Виктора Миненко. Постановление губернатора опубликовано на сайте правительства города.
Отмечается, что Миненко подал в отставку по собственному желанию. Днем ранее его наградили орденом Почета «за большие заслуги перед отечеством».
Глава ЦИК Элла Памфилова раскритиковала решение о награждении. Она напомнила, что ЦИК России не ходатайствовал даже о выражении благодарности председателю ЦИК Петербурга, а результаты работы комиссии признавали неудовлетворительными в третий раз.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+21 608 / сут.
Умерли
32 032+439 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 811 / сут.
- Кремль доверяет мнению вирусологов об эффективности вакцины «Спутник V»
- Песков: Только трубопроводный газ обеспечит безопасность Европе
- Песков объяснил, почему Россия приняла извинения Азербайджана за сбитый вертолет Ми-24
- Иран запретил Украине участвовать в допросе свидетелей по делу о сбитом Boeing 737
- Пытавшейся продать ребенка женщине в Москве предъявлено обвинение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru