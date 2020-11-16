Проходной барьер на выборах в Госдуму предложили снизить
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил письмо главе ЦИК России Элле Памфиловой с предложением снизить процентный барьер на выборах в Госдуму. Политолог отметил, что барьер в 5%, который существует сейчас, фактически снижает репрезентативность парламента. По его словам, партия, набравшая 6% голосов избирателей, получает порядка 15—16 мест по федеральным спискам, а партия, за которую проголосовали 3%, не получает ни одного места, передает RT.
По мнению Орлова, снижение барьера поможет также увеличить активность избирателей за счет сторонников малых партий.
Ранее Элла Памфилова сообщила, что электронное голосование на избирательном процессе в 2021 году не будет внедряться повсеместно, передает РИА ФАН. Предполагается, что пилотные проекты будут функционировать не более чем в 20 регионах страны.
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