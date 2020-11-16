Проходной барьер на выборах в Госдуму предложили снизить

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил письмо главе ЦИК России Элле Памфиловой с предложением снизить процентный барьер на выборах в Госдуму. Политолог отметил, что барьер в 5%, который существует сейчас, фактически снижает репрезентативность парламента. По его словам, партия, набравшая 6% голосов избирателей, получает порядка 15—16 мест по федеральным спискам, а партия, за которую проголосовали 3%, не получает ни одного места, передает RT.