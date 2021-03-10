СМИ: Режиссер Владимир Меньшов будет баллотироваться в Госдуму
Режиссер Владимир Меньшов намерен участвовать в выборах в Госдуму от партии «Справедливая Россия — За правду» по Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близкий к партии источник.
Между тем, по словам писателя, сопредседателя «Справедливой России — За правду» Захара Прилепина, Меньшов в ходе переговоров продемонстрировал готовность баллотироваться в Думу и не исключил выдвижения от справедливороссов.
По словам Прилепина, режиссер присоединился к обновленной коалиции.
«Он человек, которому никто никакие даже не то чтобы приказания, но и пожелания давать не может, потому что он огромен. Это русская культура во плоти», — добавил Прилепин.
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