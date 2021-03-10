СМИ: Режиссер Владимир Меньшов будет баллотироваться в Госдуму

Между тем, по словам писателя, сопредседателя «Справедливой России — За правду» Захара Прилепина, Меньшов в ходе переговоров продемонстрировал готовность баллотироваться в Думу и не исключил выдвижения от справедливороссов.

По словам Прилепина, режиссер присоединился к обновленной коалиции.

«Он человек, которому никто никакие даже не то чтобы приказания, но и пожелания давать не может, потому что он огромен. Это русская культура во плоти», — добавил Прилепин.

