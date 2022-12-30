СМИ сообщили о секретном звонке Зеленского в США
Президент Украины Владимир Зеленский накануне своего визита в Вашингтон совершил секретный звонок в Белый дом, политик пытался получить арестованные деньги российских бизнесменов. Об этом сообщает Business Insider.
По данным издания, Зеленский пытался убедить главу республиканцев в сенате Митча Макконелла «в том, что доходы от конфискованных активов россиян, в том числе яхт и особняков, должны быть использованы для помощи Украине в восстановлении страны».
Отмечается, что американские законодатели приняли это положение в виде поправки к законопроекту о бюджете на 2023 финансовый год в размере $1,7 трлн. Президент США Джо Байден подписал документ накануне.
Зеленский посетил Соединенные Штаты 21 декабря, украинский президент встретился с американским коллегой и выступил перед конгрессом США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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