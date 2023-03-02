Лавров: Запад без зазрения совести хоронит зерновую сделку
Запад без зазрения совести «хоронит зерновую инициативу», считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом дипломат заявил в ходе встречи глав МИД Группы двадцати (G20).
Слова министра приводит РИА Новости. Лавров указал, что за рубежом не соблюдают гуманитарную инициативу генсека ООН Антониу Гутерриша.
Как отметил глава российского МИД, западные страны создают препятствия для вывоза российской сельхозпродукции.
Ранее Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили зерновую сделку. Российский министр подчеркнул, что инициатива может быть продлена только при учете интересов Москвы.
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