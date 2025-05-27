Лавров заявил, что Франция ведет войну против России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ложью заявления своего французского коллеги Жана-Ноэля Барро о том, что Франция не ведет войну против России и российского народа. Об этом сообщил портал Lenta.ru.
Лавров подчеркнул, что Франция сражается с Россией на украинской территории, так как ее дальнобойные ракеты используют Вооруженные силы Украины для ударов по российским объектам.
Лавров напомнил о девизе Франции — «Свобода, равенство, братство», который, по мнению российского министра, подразумевает также и заботу о соблюдении прав человека, попираемых в зоне украинского конфликта.
Ранее Лавров заявил, что информация о том, что США якобы хотят поменять переговорщика в российской делегации, не соответствует действительности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru