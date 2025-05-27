Лавров заявил, что Франция ведет войну против России

Лавров подчеркнул, что Франция сражается с Россией на украинской территории, так как ее дальнобойные ракеты используют Вооруженные силы Украины для ударов по российским объектам.

Лавров напомнил о девизе Франции — «Свобода, равенство, братство», который, по мнению российского министра, подразумевает также и заботу о соблюдении прав человека, попираемых в зоне украинского конфликта.

Ранее Лавров заявил, что информация о том, что США якобы хотят поменять переговорщика в российской делегации, не соответствует действительности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

