СМИ: Слова Трампа о России означают смену его подхода к Москве

Последние заявления президента США Дональда Трампа о России говорят о смене его подхода к Москве и конфликту на Украине. Об этом пишет The Washington Post.

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В публикации газеты говорится, что прежняя политика Белого дома привела ослаблению переговорных позиций Украины, НАТО и ЕС.

«Комментарии Трампа знаменуют собой изменение более мягкого подхода к России и её президенту, который он использовал в первые два месяца после прихода к власти», - отмечает издание.

Ранее Трамп заявил, что если Вашингтон и Москва не смогут договориться о прекращении конфликта на Украине, то он введёт вторичные тарифы на всю нефть, поступающую из России, пишут «Известия».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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