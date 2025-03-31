СМИ: Слова Трампа о России означают смену его подхода к Москве
Последние заявления президента США Дональда Трампа о России говорят о смене его подхода к Москве и конфликту на Украине. Об этом пишет The Washington Post.
В публикации газеты говорится, что прежняя политика Белого дома привела ослаблению переговорных позиций Украины, НАТО и ЕС.
«Комментарии Трампа знаменуют собой изменение более мягкого подхода к России и её президенту, который он использовал в первые два месяца после прихода к власти», - отмечает издание.
Ранее Трамп заявил, что если Вашингтон и Москва не смогут договориться о прекращении конфликта на Украине, то он введёт вторичные тарифы на всю нефть, поступающую из России, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru