СМИ: Слова Трампа о России означают смену его подхода к Москве

В публикации газеты говорится, что прежняя политика Белого дома привела ослаблению переговорных позиций Украины, НАТО и ЕС.

«Комментарии Трампа знаменуют собой изменение более мягкого подхода к России и её президенту, который он использовал в первые два месяца после прихода к власти», - отмечает издание.

Ранее Трамп заявил, что если Вашингтон и Москва не смогут договориться о прекращении конфликта на Украине, то он введёт вторичные тарифы на всю нефть, поступающую из России, пишут «Известия».

