Трамп предупредил Зеленского, что будет в случае его отказа от ресурсной сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что если украинский лидер Владимир Зеленский откажется от сделки по редкоземельным металлам, то получит «большие проблемы». Отрывок его речи транслировал телеканал Forbes.

Трамп отметил, что видит, что Зеленский пытается выйти из этого соглашения и если он на это решится, то у него возникнут серьезные проблемы.

«Мы заключили сделку по редкоземам. А теперь он говорит: «Ну, знаете, я хочу пересмотреть сделку». Он хочет быть членом НАТО, но ему чётко сказали, что он никогда не будет в НАТО. Если он хочет перезаключить сделку, у него большие проблемы», - заявил он.