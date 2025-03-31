Трамп предупредил Зеленского, что будет в случае его отказа от ресурсной сделки
Президент США Дональд Трамп заявил, что если украинский лидер Владимир Зеленский откажется от сделки по редкоземельным металлам, то получит «большие проблемы». Отрывок его речи транслировал телеканал Forbes.
Трамп отметил, что видит, что Зеленский пытается выйти из этого соглашения и если он на это решится, то у него возникнут серьезные проблемы.
«Мы заключили сделку по редкоземам. А теперь он говорит: «Ну, знаете, я хочу пересмотреть сделку». Он хочет быть членом НАТО, но ему чётко сказали, что он никогда не будет в НАТО. Если он хочет перезаключить сделку, у него большие проблемы», - заявил он.
Ранее Зеленский обвинил властей США в постоянном изменении условий сделки по полезным ископаемым. При этом он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы у Вашингтона было ощущение, что Киев выступает против договора в целом. Также он заявил, что не хочет побуждать США останавливать предоставление Украине помощь и обмен разведданными, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru