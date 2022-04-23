СМИ: Слова Джонсона о возможной победе России «разозлят Украину»
Высказывания премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о специальной операции России на Украине противоречат «единому фронту» Группы семи. Об этом пишет Financial Times.
Ранее Джонсон назвал «реалистичной вероятностью» возможность продления спецоперации до конца года и победы России в этом конфликте.
Financial Times отмечает, что слова британского премьера противоречат его собственной риторике. Несколько недель назад Джонсон выражал уверенность, что «победу» одержит Украина.
Кроме того, по словам анонимного высокопоставленного европейского чиновника, слова премьер-министра «разозлят» Киев.
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