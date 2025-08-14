Силуанов и Белоусов войдут в состав делегации РФ на саммите на Аляске
Министр финансов России Антон Силуанов и глава Минобороны Андрей Белоусов войдут в состав делегации РФ на саммите с США на Аляске 15 августа. Об этом пишет РБК.
Об участии министров в переговорах заявили два источника, знакомые с составом делегации.
Кроме того, собеседник издания сообщил, что на встрече будет присутствовать гендиректор Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Позднее глава РФПИ подтвердил участие в переговорах и отметил, что вскоре вылетит на Аляску.
По словам помощника российского лидера Владимира Путина Юрия Ушакова, в состав делегации от страны войдут сам Ушаков, Дмитриев и три министра.
Ранее в МИД РФ сообщили, что в саммите Россия-США поучаствует министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет RT.
