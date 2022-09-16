СМИ: Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами 11 стран в Самарканде

Агентство отмечает, что китайского лидера не было на опубликованных групповых фотографиях мероприятия.

«Источник в правительстве Узбекистана подтвердил отсутствие Си и сказал, что китайская делегация сослалась на свою политику в отношении COVID-19 в качестве причины», — указывает Reuters.

Накануне Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели очную встречу на полях саммита ШОС, напоминает Ura.ru. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, переговоры прошли продуктивно, позиции двух стран во многом совпадают, и Москва и Пекин продолжат совместно координировать действия, пишет РИА ФАН.

Кроме того, китайский лидер встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

