СМИ: Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами 11 стран в Самарканде

Лидер КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с главами 11 стран в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

СМИ: Эрдоган и Си Цзиньпин встретились на полях саммита ШОС

Агентство отмечает, что китайского лидера не было на опубликованных групповых фотографиях мероприятия.

«Источник в правительстве Узбекистана подтвердил отсутствие Си и сказал, что китайская делегация сослалась на свою политику в отношении COVID-19 в качестве причины», — указывает Reuters.

Накануне Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели очную встречу на полях саммита ШОС, напоминает Ura.ru. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, переговоры прошли продуктивно, позиции двух стран во многом совпадают, и Москва и Пекин продолжат совместно координировать действия, пишет РИА ФАН.

Кроме того, китайский лидер встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:УзбекистанСи ЦзиньпинШОС
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