СМИ: Эрдоган и Си Цзиньпин встретились на полях саммита ШОС

«Президент Эрдоган встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Самарканде, куда он прибыл для участия в 22-м саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества», — говорится в сообщении агентства в Twitter.

Ожидается, что в пятницу Эрдоган проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября, напоминает РИА ФАН. Российский лидер накануне провел встречи с лидерами КНР, Ирана, Монголии, Туркменистана, Киргизии, Узбекистана, Пакистана, пишет Ura.ru.

