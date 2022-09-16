СМИ: Эрдоган и Си Цзиньпин встретились на полях саммита ШОС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Об этом сообщает Anadolu.
«Президент Эрдоган встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Самарканде, куда он прибыл для участия в 22-м саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества», — говорится в сообщении агентства в Twitter.
Ожидается, что в пятницу Эрдоган проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября, напоминает РИА ФАН. Российский лидер накануне провел встречи с лидерами КНР, Ирана, Монголии, Туркменистана, Киргизии, Узбекистана, Пакистана, пишет Ura.ru.
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