СМИ: Штайнмайер выяснял с Зеленским причины отмены своего визита в Киев
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал объяснений от украинского коллеги Владимира Зеленского из-за отмены своего визита в Киев в апреле. Выяснение причин произошло в телефонном разговоре двух лидеров, пишет Spiegel со ссылкой на источники.
В издании напомнили, что Штайнмайер, несмотря на планы посетить Киев вместе с лидерами нескольких восточно-европейских стран в апреле, фактически вынужден был вернуться в Берлин, когда уже долетел до Варшавы из-за того, что на Украине его визит назвали нежелательным.
Киев тогда отметил, что визит Штайнмайера мог быть «более содержательным и более приемлемым», если бы он приехал «самостоятельно». Об этом сообщалось в ноте украинского правительства послу Германии Анке Фельдхузен.
В свою очередь Германия предприняла усилия, чтобы урегулировать ситуацию, и при посредничестве посла ФРГ на Украине Анкы Фельдгузен и украинского дипломата в Берлине Андрея Мельника разговор состоялся.
«Штайнмайер выразил солидарность с Зеленским и получил приглашение в Киев. Казалось, конфликт исчерпан. Судя по всему, телефонный звонок вполне мог привести к очередному скандалу — но на этот раз из-за Штайнмайера», — приводит Газета.ru цитату из публикации.
Немецкий президент три раза задавал вопрос Зеленскому о причинах отмены визита, но получал уклончивые ответы, отмечает RT.
«Штайнмайер задал вопрос в третий раз и в результате получил уклончивую, но, вероятно, довольно разочарованную реакцию от украинца», — сообщили источники Spiegel.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 464 / сут.
Умерли
381 тыс.+49 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 787 / сут.
- Канада решила возвратить Германии турбину для газопровода «Северный поток»
- СМИ: Штайнмайер выяснял с Зеленским причины отмены своего визита в Киев
- Игрок сборной Аргентины перешел в ФК «Ювентус»
- В Москве девушка погибла под колесами грузовика, опрокинувшись на мотоцикле
- Рейсы по четырем новым направлениям запустят из Ингушетии
- В Брянской области сбит украинский беспилотник
- Байден прочел техподсказки с телесуфлера в ходе выступления
- Зеленский: военная помощь Украине позволит завершить конфликт до конца 2022 года
- Два человека погибли в ДТП под Нижним Новгородом
- Скончался актер из сериала «Твин Пикс» Ленни фон Долен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru