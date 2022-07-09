СМИ: Штайнмайер выяснял с Зеленским причины отмены своего визита в Киев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал объяснений от украинского коллеги Владимира Зеленского из-за отмены своего визита в Киев в апреле. Выяснение причин произошло в телефонном разговоре двух лидеров, пишет Spiegel со ссылкой на источники.

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В издании напомнили, что Штайнмайер, несмотря на планы посетить Киев вместе с лидерами нескольких восточно-европейских стран в апреле, фактически вынужден был вернуться в Берлин, когда уже долетел до Варшавы из-за того, что на Украине его визит назвали нежелательным.

Киев тогда отметил, что визит Штайнмайера мог быть «более содержательным и более приемлемым», если бы он приехал «самостоятельно». Об этом сообщалось в ноте украинского правительства послу Германии Анке Фельдхузен.

В свою очередь Германия предприняла усилия, чтобы урегулировать ситуацию, и при посредничестве посла ФРГ на Украине Анкы Фельдгузен и украинского дипломата в Берлине Андрея Мельника разговор состоялся.

«Штайнмайер выразил солидарность с Зеленским и получил приглашение в Киев. Казалось, конфликт исчерпан. Судя по всему, телефонный звонок вполне мог привести к очередному скандалу — но на этот раз из-за Штайнмайера», — приводит Газета.ru цитату из публикации.

Немецкий президент три раза задавал вопрос Зеленскому о причинах отмены визита, но получал уклончивые ответы, отмечает RT.

«Штайнмайер задал вопрос в третий раз и в результате получил уклончивую, но, вероятно, довольно разочарованную реакцию от украинца», — сообщили источники Spiegel.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».

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ФОТО: Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото с сайта gr-sozidatel.ru.
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийГерманияФранк-вальтер Штайнмайер
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