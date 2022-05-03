Проглотят. Эксперт рассказал о реакции Германии на «обиженную ливерную колбасу» в адрес Шольца

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Об этом пишет Spiegel. «Разыгрывать обиженную ливерную колбасу — не очень по-государственному», — заявил Мельник на нежелание Шольца посетить Киев из-за того, что украинские власти отказали во встрече президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

«С учетом того, что Мельник уже не один год позволяет себе аналогичные высказывания, думаю, в Берлине сделают вид и в этот раз, что ничего не происходит. Либо Шольц еще раз не поедет туда, где будет присутствовать украинское руководство.

Явно, что у Мельника есть большие политические покровители в других странах-членах НАТО, негласной поддержкой которых он активно пользуется. Фактически, он используется как политический тролль, который озвучивает самые скандальные и хамские заявления, и пробует европейские державы – в данном случае, Германию – на выдержку, на политическую прочность и на степень лояльности Большому брату из Вашингтона», - отметил эксперт.