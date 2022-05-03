Проглотят. Эксперт рассказал о реакции Германии на «обиженную ливерную колбасу» в адрес Шольца
В Германии пропустят очередной политический троллинг украинским послом Шольца, который в перспективе может из-за нерешительности лишиться поста.
Украинский посол в ФРГ под покровительством более сильных членов НАТО пробует руководство Германии на прочность и лояльность США, оскорбляя канцлера Германии Олафа Шольца, заявил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Об этом пишет Spiegel. «Разыгрывать обиженную ливерную колбасу — не очень по-государственному», — заявил Мельник на нежелание Шольца посетить Киев из-за того, что украинские власти отказали во встрече президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру.
«С учетом того, что Мельник уже не один год позволяет себе аналогичные высказывания, думаю, в Берлине сделают вид и в этот раз, что ничего не происходит. Либо Шольц еще раз не поедет туда, где будет присутствовать украинское руководство.
Явно, что у Мельника есть большие политические покровители в других странах-членах НАТО, негласной поддержкой которых он активно пользуется. Фактически, он используется как политический тролль, который озвучивает самые скандальные и хамские заявления, и пробует европейские державы – в данном случае, Германию – на выдержку, на политическую прочность и на степень лояльности Большому брату из Вашингтона», - отметил эксперт.
При этом, по мнению Александра Камкина, сейчас немецкий канцлер находится между двух огней внутри руководства страны.
«С одной стороны партнеры по коалиции Бербок (Анналена, глава МИД Германии- прим. НСН) и Линднер (Кристиан, глава министерства финансов Германии – прим. НСН) требуют вовлечения Германии в более активные поставки вооружений Украине, ХДС также занимает более жесткую позицию. А Шольц – политик старой социал-демократической формации, для которого государственный пацифизм западной Германии после 1945 года является категорическим императивом. Он понимает суть происходящего и отдает себе отчет, что масштабные поставки оружия на Украину ставят Европу перед масштабной военной эскалацией, не говоря уже об экономическом эффекте противостояния России, которое вредит как экономике нашей страны, так и Западной Европы.
Шольц будет лавировать, оттягивать принятие решение о поставках тяжелых вооружений на Украину. В этой ситуации его позции слабеют. Он бы сильно выиграл, если бы, как Герхард Шрёдер отказался от участия в американской авантюре в Ираке, отказался от Украины. Но ему могут устроить скандал, подобный Вотергейту. Шольц будет медленно-медленно отступать под нажимом политических партнеров и оппонентов. Как результат -это приведет к потере популярности всей правящей коалиции, а затем отставке лично Шольца и правительства»,- заявил эксперт.
В апреле украинский президент Владимир Зеленский отказался встречаться с Штайнмайером в Киеве из-за его «тесных связей» с Россией, напоминает Ura.ru.
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