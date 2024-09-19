СМИ: Штаб Харрис намеренно ограничивает ее взаимодействие с прессой

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис преследует стратегию ограничения ее взаимодействия со СМИ, сообщил портал Axios со ссылкой на источник.

Согласно данным, с 21 июля Харрис дала всего три интервью, а ее напарник по президентской гонке Тим Уолц – четыре. При этом кандидат в президенты Соединенных Штатов от республиканцев Дональд Трамп провел 14 интервью со СМИ, а его напарник по гонке Джей-Ди Вэнс пообщался с журналистами минимум 59 раз.

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Портал отмечает, что команда Харрис считает ограничение взаимодействия со СМИ правильной стратегией.

Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с НСН заявил, что Дональд Трамп не смог повторить успех и «отправить в нокаут» своего оппонента Камалу Харрис на предвыборных дебатах. По его словам, американское общество сегодня расколото на две равные части, Трамп в своей кампании делает акцент на Украине, но звучит все менее убедительно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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