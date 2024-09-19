СМИ: Штаб Харрис намеренно ограничивает ее взаимодействие с прессой
Предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис преследует стратегию ограничения ее взаимодействия со СМИ, сообщил портал Axios со ссылкой на источник.
Согласно данным, с 21 июля Харрис дала всего три интервью, а ее напарник по президентской гонке Тим Уолц – четыре. При этом кандидат в президенты Соединенных Штатов от республиканцев Дональд Трамп провел 14 интервью со СМИ, а его напарник по гонке Джей-Ди Вэнс пообщался с журналистами минимум 59 раз.
Портал отмечает, что команда Харрис считает ограничение взаимодействия со СМИ правильной стратегией.
Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с НСН заявил, что Дональд Трамп не смог повторить успех и «отправить в нокаут» своего оппонента Камалу Харрис на предвыборных дебатах. По его словам, американское общество сегодня расколото на две равные части, Трамп в своей кампании делает акцент на Украине, но звучит все менее убедительно, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России в 7 регионах из-за гриппа и ОРВИ закрыли школы и детсады
- СМИ: Штаб Харрис намеренно ограничивает ее взаимодействие с прессой
- Суд приговорил гражданина Украины к 13 годам колонии за шпионаж
- СМИ: Каждому из участников захвата офисов Wildberries пообещали до 100 тысяч рублей
- Балицкий: Запорожскую область за сезон посетили 100 тысяч туристов
- В Калужской области ввели штрафы за фото и видео беспилотников
- Миранчук забил дебютный гол в MLS в матче против Месси
- Экс-премьер Чечни предложил запретить изучение теории Дарвина
- Вышедший из берегов Дунай затопил набережные Будапешта
- Захарова: Россия должна создавать свои модели ИИ, чтобы противостоять Западу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru