«Слабые надежды»: Трамп не смог отправить Харрис в нокаут вслед за Байденом
Эдуард Лозанский заявил НСН, что обещания Трампа остановить конфликт на Украине звучат все менее убедительно.
Бывший президент США Дональд Трамп не смог повторить успех и отправить в нокаут своего оппонента Камалу Харрис на предвыборных дебатах, заявил в интервью НСН президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. По его словам, американское общество сегодня расколото на две равные части, Трамп в своей кампании делает акцент на Украине, но звучит все менее убедительно.
Большинство (63%) зарегистрированных избирателей США, принявших участие в экспресс-опросе CNN и SSRS, заявили о победе кандидата от демократов Камалы Харрис на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом. Перед дебатами мнения тех же избирателей по вопросу о том, какой кандидат выступит лучше, разделились поровну: 50% сказали, что лучше выступит Харрис, а 50% — что Трамп. Лозанский назвал дебаты безрезультативными.
«Прошедшие дебаты не принесли никаких конкретных результатов, нокаута, как в случае дебатов Трампа и Байдена, не произошло. Страна расколота, примерно две равные части. Если не произойдет ничего непредвиденного, предсказать результаты выборов будет сложно. Все обвинения друг против друга были известны, ничего нового мы не услышали. Трамп вновь поднял тему про угрозу Третьей мировой войны, что волнует избирателей», - отметил он.
Трамп продолжает обещать остановить конфликт на Украине и не допустить Третью мировую войну, американцы в это уже верят не так охотно, заметил Лозанский.
«Обещания Трампа остановить конфликт на Украине – это все не очень убедительно, потому что он даже не говорит, как. У него уже был шанс улучшить отношения с Россией, но ничего не получилось. Именно при Трампе начались санкции. При этом с Трампом есть слабые надежды на то, что он сможет заставить Зеленского и Европу прекратить конфликт. Шансы на это не так велики, угроза Третьей мировой реально сохраняется, поэтому этим Трамп и привлекает своих избирателей. За него будут голосовать те, кто этого не хочет. Если придет Харрис, это вся та же команда, при которой этот кризис на Украине разгорелся. Украина стала личным политическим и экономическим проектом Байдена. Вся его команда останется в случае прихода к власти Харрис», - подчеркнул собеседник НСН.
В начале сентября научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин назвал Камалу Харрис слабым противником Трампа, поскольку ее рейтинги накручены, передает «Радиоточка НСН».
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