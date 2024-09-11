«Слабые надежды»: Трамп не смог отправить Харрис в нокаут вслед за Байденом

Бывший президент США Дональд Трамп не смог повторить успех и отправить в нокаут своего оппонента Камалу Харрис на предвыборных дебатах, заявил в интервью НСН президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. По его словам, американское общество сегодня расколото на две равные части, Трамп в своей кампании делает акцент на Украине, но звучит все менее убедительно.

Большинство (63%) зарегистрированных избирателей США, принявших участие в экспресс-опросе CNN и SSRS, заявили о победе кандидата от демократов Камалы Харрис на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом. Перед дебатами мнения тех же избирателей по вопросу о том, какой кандидат выступит лучше, разделились поровну: 50% сказали, что лучше выступит Харрис, а 50% — что Трамп. Лозанский назвал дебаты безрезультативными.