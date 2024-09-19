СМИ: Американцы считают, что Трамп справится с конфликтом на Украине лучше Харрис

Американцы считают, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп справится с конфликтом на Украине лучше, чем его соперница от демократов Камала Харрис. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой New York Times совместно с исследовательским институтом Siena College.

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Согласно данным, 51% респондентов считает, что Трамп лучше справится с конфликтом на Украине, 43% опрошенных отдали предпочтение в этом вопросе Харрис. Опрос был проведен с 11 по 16 сентября среди 2 437 американцев.

Вместе с тем, 67% опрошенных оценили выступление Харрис на дебатах положительно, тогда как только 40% респондентов высказались в поддержку Трампа.

Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с НСН заявил, что Дональд Трамп не смог повторить успех и «отправить в нокаут» своего оппонента Камалу Харрис на предвыборных дебатах. По его словам, американское общество сегодня расколото на две равные части, Трамп в своей кампании делает акцент на Украине, но звучит все менее убедительно, передает «Радиоточка НСН».

