СМИ: Американцы считают, что Трамп справится с конфликтом на Украине лучше Харрис
Американцы считают, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп справится с конфликтом на Украине лучше, чем его соперница от демократов Камала Харрис. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой New York Times совместно с исследовательским институтом Siena College.
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Согласно данным, 51% респондентов считает, что Трамп лучше справится с конфликтом на Украине, 43% опрошенных отдали предпочтение в этом вопросе Харрис. Опрос был проведен с 11 по 16 сентября среди 2 437 американцев.
Вместе с тем, 67% опрошенных оценили выступление Харрис на дебатах положительно, тогда как только 40% респондентов высказались в поддержку Трампа.
Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с НСН заявил, что Дональд Трамп не смог повторить успех и «отправить в нокаут» своего оппонента Камалу Харрис на предвыборных дебатах. По его словам, американское общество сегодня расколото на две равные части, Трамп в своей кампании делает акцент на Украине, но звучит все менее убедительно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru