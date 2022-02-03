СМИ: Шольц встретится с Путиным после визитов в США и на Украину

Визит в Россию канцлера Германии Олафа Шольца состоится 15 февраля, в ходе него будет обсуждаться украинский вопрос, сообщает ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.

По данным Süddeutsche Zeitung, до визита в Россию Шольц посетит Вашингтон и Киев. Целью всех этих поездок станет снижение напряженности вокруг Украины.