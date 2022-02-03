СМИ: Шольц встретится с Путиным после визитов в США и на Украину
Визит в Россию канцлера Германии Олафа Шольца состоится 15 февраля, в ходе него будет обсуждаться украинский вопрос, сообщает ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.
По данным Süddeutsche Zeitung, до визита в Россию Шольц посетит Вашингтон и Киев. Целью всех этих поездок станет снижение напряженности вокруг Украины.
Ранее канцлер ФРГ анонсировал, что «в ближайшее время» у него запланирована встреча в Москве с президентом России Владимиром Путиным, не уточнив ее дату.
МИД РФ объявил 3 февраля, что в России прекращается вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. Также закрывается корпункт этого СМИ в РФ, у сотрудников российского бюро аннулируются аккредитации. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом.
Эти меры введены в качестве ответа на блокировку вещания телеканала RT в Германии.
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