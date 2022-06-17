СМИ: Шольц, Макрон и Драги убеждали Зеленского договориться с Россией

Накануне европейские лидеры посетили Киев, где провели переговоры с Зеленским и обсудили в том числе членство Украины в ЕС, напоминает Ura.ru.

По данным немецкой газеты, Шольц, Макрон и Драги заявили о необходимости предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. При этом за закрытыми дверями главы государств «призвали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным».

Die Welt отмечает, что экономический кризис на фоне конфликта на Украине серьезно ударил по Европе. Странам становится все труднее компенсировать ущерб, пишет «Свободная пресса».



