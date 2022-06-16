«Гарантий безопасности нет»: Экс-охранник Ельцина о визите в Киев европейских лидеров

Бывший начальник охраны Бориса Ельцина, депутат Госдумы в 1997-2011 годах Александр Коржаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что полной гарантии безопасности в зонах конфликта никакая охрана дать не может.

Ранее в Киев для встречи с Владимиром Зеленским приехали премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Сначала передовая группа определяет обстановку, налаживает контакты с местными властями. Можно, например, взять полностью под охрану гостиницу и все подступы к ней. Встречаются представители охраны с обеих сторон, обсуждают нюансы. Но стопроцентной гарантии не дают никогда. Я не знаю, какая охрана у Зеленского, но, наверное, не меньше, чем у Путина», - сказал экс-охранник первого президента РФ.

Накануне первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин на телемарафоне сообщил, что на Украине удалось предупредить теракт против руководства страны. Детали он не сообщил, отметив лишь, что в этом ведомству активно помогает население и «оперативные источники».





