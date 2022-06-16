«Гарантий безопасности нет»: Экс-охранник Ельцина о визите в Киев европейских лидеров
Александр Коржаков рассказал в эфире НСН, почему Макрон и Шольц рискуют и едут на Украину, находящуюся в военном конфликте с российскими вооруженными силами.
Бывший начальник охраны Бориса Ельцина, депутат Госдумы в 1997-2011 годах Александр Коржаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что полной гарантии безопасности в зонах конфликта никакая охрана дать не может.
Ранее в Киев для встречи с Владимиром Зеленским приехали премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Сначала передовая группа определяет обстановку, налаживает контакты с местными властями. Можно, например, взять полностью под охрану гостиницу и все подступы к ней. Встречаются представители охраны с обеих сторон, обсуждают нюансы. Но стопроцентной гарантии не дают никогда. Я не знаю, какая охрана у Зеленского, но, наверное, не меньше, чем у Путина», - сказал экс-охранник первого президента РФ.
Накануне первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин на телемарафоне сообщил, что на Украине удалось предупредить теракт против руководства страны. Детали он не сообщил, отметив лишь, что в этом ведомству активно помогает население и «оперативные источники».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 326 / сут.
Умерли
380 тыс.+67 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 699 / сут.
- Пранкеры Вован и Лексус от имени Зеленского разыграли писательницу Джоан Роулинг
- Жену экс-президента Молдавии обвинили в незаконном обогащении на €1 млн
- В Сербии заявили о нежелании вступать в НАТО и вводить санкции против России
- Мутко: 40% россиян не могут взять ипотеку даже при нулевой ставке
- В США заявили, что не намерены принуждать Украину идти на территориальные уступки РФ
- Макрон выступил за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС
- Лавров оценил угрозы Киева нанести удар по Крымскому мосту
- В России на поддержку семей с детьми выделено 1,7 триллиона рублей
- В России обязательный ЕГЭ по истории пока вводить не будут
- Песков заявил, что Путин не будет объявлять о мобилизации на ПМЭФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru