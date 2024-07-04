СМИ: Семья Байдена захотела уволить его советников из-за дебатов

Отмечается, что ряд членов семьи президента, в том числе его жена и первая леди США Джилл Байден, а также их сын Хантер Байден, призывают президента изменить кадровый состав своего штаба. Согласно данным, они в частном порядке «указали пальцем» на нескольких его давних помощников.

Авторы материала со ссылкой на источники сообщили, что родственники Байдена говорили об увольнении старшего советника Белого дома Аниты Данн и, возможно, даже ее мужа Боба Бауэра, который является личным адвокатом главы государства.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН заявил, что Демократическая партия США не будет менять Байдена на другого кандидата перед выборами, потому что у него нет достойной замены, передает «Радиоточка НСН».

